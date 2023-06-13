Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Eks Dirut Waskita Karya Kasus Korupsi Pembangunan Tol Japek II

Erfan Maruf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:52 WIB
Kejagung Periksa Eks Dirut Waskita Karya Kasus Korupsi Pembangunan Tol Japek II
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Direktur Waskita Karya Destiawan Soewardjono sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II.

"Memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan empat orang yang diperika sebagai saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

RR selaku Manager Administrasi Teknik PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, J selaku Tim Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), dan GM selaku Engineering Planning PT Jasa Marga Pusat.

"Destiawan Soewardjono (DES) selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk," jelasnya.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

korupsi Waskita Karya Kejagung
