HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Makan Malam Berdua dengan Jokowi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:30 WIB
Ganjar Pranowo Makan Malam Berdua dengan Jokowi
Ganjar Pranowo makan bareng Presiden Jokowi (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengunggah momen sedang makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DKI Jakarta.

Dari foto itu, tampak suasana akrab tergambar antara kedua tokoh tersebut.

Dalam foto itu, Ganjar terlihat mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Sedangkan Jokowi tampak mengenakan kemeja putih.

Berbagai menu makanan juga terlihat tersaji di meja bundar. Ada beberapa jenis makanan yang menjadi menu dalam makan malam tersebut, salah satunya sate.

Ganjar tidak merinci isi obrolan dan alasan mereka makan malam. Gubernur Jateng dua periode ini justru mengajak followersnya untuk menebak menu yang tidak boleh terlewat ketika makan malam bersama Jokowi.

“Kalau pas lagi makan malam bareng Pak Jokowi, ada menu yang gak boleh ketinggalan. Apa coba?,” tulis Ganjar dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (13/6/2023).

Postingan Ganjar pun mendapat respons positif dari followersnya. Beberapa menebak menu yang tidak boleh ketinggalan adalah kerupuk. Ada juga yang menjawab sate.

Diketahui, PDIP resmi menetapkan Ganjar sebagai capres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Ganjar merupakan kader PDIP yang pernah menjabat sebagai anggota DPR hingga kepala daerah.

