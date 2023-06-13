Elektabilitas Menguat, Sosok Erick Thohir Diterima di Semua Segmen Pemilih

JAKARTA - Elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) belakangan ini mendapatkan penilaian tinggi dari berbagai lembaga survei.

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia periode 26-30 Mei 2023 menunjukkan jika elektabilitas salah satu menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sangat kuat.

Ia terekam memiliki elektabilitas tertinggi di antara kandidat cawapres lainnya yakni di angka 15,5 persen. Adapun dukungan itu tersebar di seluruh wilayah Pulau Jawa.

Peneliti Senior Surabaya Survei Center Surokim Abdussalam menilai bahwa elektabilitas Erick Thohir saat ini semakin menguat di daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah (Jateng)/DIY.

“DKI termasuk pemilih rasional ya paling banyak, dan Banten itu pemilih menengah ke bawah. Jadi saya lihat ini cukup kombinatif ya dukungan Erick Thohir itu,” kata Surokim.

Merujuk pada hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, Ketua Umum (Ketum) PSSI itu unggul di beberapa wilayah besar di Indonesia. Termasuk, Banten DKI Jakarta, dan Jateng/DIY.

Di Banten, Erick Thohir unggul jauh dari para pesaingnya. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu sukses mengantongi nilai tertinggi dibandingkan kandidat lainnya. Erick Thohir sukses menorehkan angka elektabilitas sebesar 24,0 persen.