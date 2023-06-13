Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Propam Periksa Iptu MIP Soal Dugaan KDRT dan Video Syur Bareng Janda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:58 WIB
Propam Periksa Iptu MIP Soal Dugaan KDRT dan Video Syur Bareng Janda
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Propam Polri menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Iptu MIP terkait dugaan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga temuan adanya video syur bareng janda.

"Pemeriksaan telah dilakukan terhadap IPTU MIP, saudari AHS, dan saudari R merupakan ibu dari saudari AHS," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurut Ramadhan, pemeriksaan tersebut juga berdasarkan adanya laporan dari istri MIP yakni AHS ke Propam Polri.

"Dugaan adanya pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang dilakukan oleh IPTU MIP yang diawali adanya laporan yang dibuat oleh saudari AHS merupakan istri dari terduga pelanggar ke Divpropam Polri," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, viral di media sosial adanya seorang polisi berinisial MIP yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya.

Halaman:
1 2
      
