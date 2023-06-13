Gempa M3,8 Guncang Kepulauan Sitaro Sulut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,8 mengguncang Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:44 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.8, 13-Jun-2023 21:44:43WIB, Lok:2.91LU, 124.38BT (110 km BaratLaut ONDONG-KEP.SITARO-SULUT), Kedlmn:336 Km #BMKG," tulis BMKG.

