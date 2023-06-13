Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Zainul Majdi: Jawa Barat Bagi Perindo Maha Penting

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:30 WIB
TGB Zainul Majdi: Jawa Barat Bagi Perindo Maha Penting
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
BANDUNG - DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melihat Jawa Barat merupakan daerah yang sangat penting di Pemilu 2024. Sebab, Jabar berpotensi memberikan sumbangan suara besar bagi Perindo.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB. M. Zainul Majdi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

"Jawa Barat bagi Perindo maha penting. Secara objektif, Perindo yang paling kuat itu di Jawa Barat. Yang paling potensial untuk bisa menyumbangkan coblosan suara yang besar di Jawa Barat," kata TGB di hadapan ratusan kader yang hadir dalam rakor tersebut.

Menurut TGB, ceruk Perindo yang telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu selanjutnya ada di Jawa Timur (Jatim). Sedangkan Jawa Tengah (Jateng) ada di posisi ketiga dalam kaitan ceruk suara di Pulau Jawa pada Pemilu 2024.

"Tapi per hari ini Jawa Barat, anda lah harapan kami karena gempur 3 juta suara itu bukanlah target, tapi itu adalah fardu ain hukumnya," tegas Ketua Pemenangan Wilayah NTB dan Penggalangan Bappilu DPP Partai Perindo itu.

TGB kembali menegaskan, DPP siap mendukung program utama DPW Partai Perindo Jabar untuk menyukseskan pesta demokrasi nanti. Hanya saja, seluruh kader pun harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.

