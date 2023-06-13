Wapres Minta Seluruh KBRI Siaga Lindungi WNI di Luar Negeri

JAKARTA - Sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki berbagai fungsi mulai dari fungsi diplomatik, konsuler, hingga perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Tidak terkecuali KBRI di Tashkent, Uzbekistan. Oleh karena itu, WNI yang berdomisili di luar negeri diminta untuk tidak segan menghubungi KBRI apabila mengalami kendala, membutuhkan bantuan, atau pendampingan dari KBRI.

"Pemerintah tentu akan mendengarkan kalau ada kesulitan apa, jangan sampai ketika kerja di luar negeri itu mendapat kesulitan," ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam acara Dialog Kebangsaan bersama Diaspora Indonesia di Uzbekistan, bertempat di Ruang Amudarya 1, Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, tidak hanya di Uzbekistan, kendala dan tantangan yang dihadapi WNI di negara lain pun beragam. Maka, Wapres meminta seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk terus siaga dalam melindungi warganya.

"Kemarin ini kan kita banyak mendapatkan informasi, banyak ada perdagangan manusia banyak di Kamboja, Myanmar, itu karena proses pemberangkatan yang ilegal," papar Wapres.

Selain itu, Wapres juga menuturkan saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan penertiban terhadap penyebaran pekerja migran yang akan disalurkan ke luar negeri untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatannya.