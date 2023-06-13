Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Minta Seluruh KBRI Siaga Lindungi WNI di Luar Negeri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |22:53 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki berbagai fungsi mulai dari fungsi diplomatik, konsuler, hingga perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Tidak terkecuali KBRI di Tashkent, Uzbekistan. Oleh karena itu, WNI yang berdomisili di luar negeri diminta untuk tidak segan menghubungi KBRI apabila mengalami kendala, membutuhkan bantuan, atau pendampingan dari KBRI.

"Pemerintah tentu akan mendengarkan kalau ada kesulitan apa, jangan sampai ketika kerja di luar negeri itu mendapat kesulitan," ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam acara Dialog Kebangsaan bersama Diaspora Indonesia di Uzbekistan, bertempat di Ruang Amudarya 1, Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, tidak hanya di Uzbekistan, kendala dan tantangan yang dihadapi WNI di negara lain pun beragam. Maka, Wapres meminta seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk terus siaga dalam melindungi warganya.

"Kemarin ini kan kita banyak mendapatkan informasi, banyak ada perdagangan manusia banyak di Kamboja, Myanmar, itu karena proses pemberangkatan yang ilegal," papar Wapres.

Selain itu, Wapres juga menuturkan saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan penertiban terhadap penyebaran pekerja migran yang akan disalurkan ke luar negeri untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatannya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903//penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188727//ilustrasi-FAO2_large.jpg
Gempa Bumi M 7,5 Guncang Jepang, Tak Ada WNI Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186855//apartemen_wang_fuk_court_hangus_akibat_kebakaran-HJT1_large.jpg
WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 9 Orang, 3 Lainnya Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292//kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972//penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
