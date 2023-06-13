Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makan Sayur Lodeh Berdua, Dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo Sudah Jelas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |23:09 WIB
Makan Sayur Lodeh Berdua, Dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo Sudah Jelas
Ganjar Pranowo makan bareng Presiden Jokowi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengunggah foto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun Instagram pribadinya, @ganjar_pranowo, Selasa (13/6/2024).

Unggahan Ganjar memperlihatkan Gubernur Jateng itu dengan Jokowi duduk berdua di sebuah meja bundar.

Di atas meja tersebut tersedia banyak makanan, dari sate, nugget, dan sayur lodeh. Ada juga kudapan lainnya seperti kerupuk, kecap, dan buah.

Dalam foto itu Jokowi berpakaian kemeja putih polos dengan lengan tangan di atas meja. Jokowi tampak senyum lebar dengan pandangan mata ke arah Ganjar Pranowo.

Sementara, Ganjar yang mengenakan kemeja batik terlihat senyum merekah dengan pandangan agak menunduk. Tangan Ganjar ditempatkan di bawah meja beralaskan kain.

Pengamat Politik SMRC, Saidiman Ahmad menilai unggahan itu memperjelas dukungan Jokowi ke Ganjar. Telebih keduanya berasal dari partai yang sama.

“Saya kira cukup jelas bahwa Jokowi mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Pertama, PDIP sudah memutuskan mengajukan Ganjar sebagai calon dan Jokowi masih merupakan kader PDIP,” kata dia.

