HOME NEWS NASIONAL

BKSAP DPR Perkuat Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |23:22 WIB
BKSAP DPR Perkuat Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini
BKSAP DPR RI kunjungi Papua Nugini (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan Papua Nugini melalui kunjungan bilateral ke Papua Nugini, Selasa (13/6/2023).

"Terima kasih, kami bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan," kata Putu Rudana dilansir Antara.

Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan.

Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir satu jam membahas berbagai hal. Bahkan, delegasi parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh undang-undang.

"Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU," ucapnya.

Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut.

Halaman:
1 2
      
