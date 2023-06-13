Pemkot Jakpus Minta Oknum Ketua RT di Bungur Dipecat Usai Ditangkap Edarkan Sabu

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat meminta Lurah Bungur untuk memecat oknum ketua RT 15 Bungur berinisial EM yang ditangkap polisi lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu bersama dua rekannya.

"Jika memang itu ketua RT terlibat narkoba seperti kabar katanya dia edarkan sabu, lurah harus ambil tindakan tegas. Pemecatan bisa dilakukan sesuai dalam aturan Peraturan Gubernur (Pergub) 22 tahun 2022 jika memang ketua RT tersebut terbukti," kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Pemkot Jakarta Pusat Denny Ramdany, Selasa (13/6/2023).

Denny menjelaskan, dalam proses pemecatan ketua RT itu harus memiliki bukti serta surat keterangan dari pihak kepolisian. Jika hal itu sudah terbukti, maka lurah bisa menentukan pengganti dari ketua RT tersebut.

"Harus ada surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian baru lurah bisa ambil tindakan," tegasnya.

Ia pun meminta kepada seluruh lurah dan camat di Jakarta Pusat untuk melakukan sosialisasi agar kedepannya tidak ada perangkat wilayah yang melanggar hukum.

"Saya minta semua lurah dan camat se-Jakarta Pusat lakukan sosialisasi kembali agar tidak ada RT dan RW yang terlibat pelanggaran," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Ketua RT 15 RW 06, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, yang belum menjabat setahun ditangkap Satuan Narkoba Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam kasus narkotika jenis sabu. Ketua RT 15 tersebut, ditangkap bersama rekannya inisial AS dan IS.