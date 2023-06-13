Damkar Amankan Ular Sanca Sepanjang 2 Meter di Cilodong Depok

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok berhasil mengamankan seekor ular sanca yang masuk ke gorong-gorong di Perumahan Grand Dahlia, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat pada Senin 12 Juni 2023.

Adapun proses evakuasi ular sanca membutuhkan waktu satu jam.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Welman Naipospos mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan pukul 05:45 WIB. Selanjutnya pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi guna melakukan evakuasi.

"Berkat ketangkasan empat petugas dari unit ranger Mako dalam waktu satu jam, ular berhasil ditangkap, dan tim kami sigap membantu mengevakuasi," kata Welman dalam keterangannya.

Welman menambahkan ular yang diamankan memiliki panjang dua meter. Petugas menggunakan sejumlah peralatan antara lain grab stick, senter, dan helm.

"Sementara ularnya dibawa ke kantor Mako," ucapnya.