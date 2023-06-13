Kualitas Udara Jakarta Buruk, Heru Budi Dorong Percepatan Peralihan Kendaraan Listrik

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyiapkan sejumlah langkah guna menangani kualitas udara yang tak sehat di Ibu Kota. Heru Budi pun mendorong percepatan peralihan kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik.

“Ya dipercepat motor listrik, mobil listrik, terus bahan bakarnya yang memang memenuhi syarat. Ya harus semua pihak harus mengikut dong,” kata Heru kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (13/6/2023).

Selain itu, ia mendorong untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) guna mengurangi emisi udara buruk dari kendaraan bermotor.

Sebelumnya, kualitas udara di Jakarta beberapa hari terakhir indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) terus mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya, warga Jakarta diimbau tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Hal tersebut disampaikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam subspesialis Hematologi-Onkologi Prof Zubairi Djoerban.