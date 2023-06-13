Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sedan Hitam Tabrak Pohon di Lenteng Agung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:07 WIB
Sedan Hitam Tabrak Pohon di Lenteng Agung
Mobil sedan hitam tabrak pohon di Jalan Raya Lenteng Agung, Jaksel. (Instagram/@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Satu sedan Toyota Vios berwarna hitam dengan pelat nomor F 1334 DZ mengalami kecelakaan menabrak pohon di Jalan Lenteng Agung Raya, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/6/2023) pagi.

"07.34 Satlantas Jaksel melakukan Proses Evakuasi Kendaraan Mobil yang mengalami Kecelakaan lalu lintas di Jl. Srengseng Sawah Jaksel menuju arah Depok," tulis laman Instagram @tmcpoldametro.

Dalam unggahan itu, terlihat sedan hitam tersebut ringsek pada bagian depan usai menabrak pohon. Terlihat pula satu mobil derek milik Satlantas Polres Jakarta Selatan beserta petugas berada di lokasi.

"Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar," jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
