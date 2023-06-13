Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Ibu dan Diturunkan dari KRL karena Anak Menangis, Ini Penjelasan KCI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:10 WIB
Viral Video Ibu dan Diturunkan dari KRL karena Anak Menangis, Ini Penjelasan KCI
Foto: Tangkapan layar.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video viral di media sosial menarasikan seorang ibu dan anaknya yang diturunkan dari KRL commuter line oleh petugas keamanan. Disebutkan bahwa ibu dan anak itu diturunkan lantaran si anak menangis tak henti-henti selama perjalanan.

Dalam video yang diunggah akun Instagran lensa_berita_jakarta, Senin, (12/6/2023), terlihat ibu dan sang anak tengah duduk di kursi penumpang. Sang anak pun juga terlihat tak henti-hentinya menangis.

Sang ibu terlihat berusaha menenangkan anaknya, namun tangisan bocah itu tidak juga berhenti.

Kemudian, terlihat petugas keamanan menghampiri ibu dan anak tersebut. Pada saat itu, dinarasikan petugas keamanan tersebut menurunkan ibu dan anak itu.

“Kasian banget, sampe diturunin gara-gara anaknya rewel,” tulis perekam video tersebut.

Setelah diturunkan pun si anak terlihat masih menangis sementara ibunya berusaha menenangkan.

Menanggapi video viral itu, Manajer Humas PT KCI Leza Arlan membenarkan peristiwa itu. Leza menyebutkan kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 11 Juni 2023 sekira pukul 15.10 WIB di Commuter Line tujuan Bogor-Jakarta pada KA nomor 1285.

Halaman:
1 2 3
      
