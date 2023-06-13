9 Bocah SD di Tangerang Diduga Dicabuli Pedagang Mainan

TANGERANG - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang menduga ada sembilan anak yang menjadi korban pencabulan pedagang mainan di lingkungan sekolah dasar (SD) di kawasan Poris, Kota Tangerang. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.

Disebutkan banyak anak mengaku disentuh kemaluannya oleh pedagang tersebut.

"Saat ini sudah dibuatkan jadwal untuk dilakukan konseling terhadap 9 anak korban dan menunggu panggilan proses BAP dari kepolisian untuk dilakukan pendampingan hukum terhadap pelapor," ujar Kabid Perlindungan perempuan dan anak P2TP2A Kota Tangerang, Dewi Amperawati saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

Saat ini para korban masih bersekolah dan terus dilakukan pendampingan.

Sebelumnya diketahui, beredar potongan video terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak SD di wilayah Poris, Kota Tangerang beredar luas, Selasa (6/6/2023).