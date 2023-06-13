Hipnotis Penjaga Laundry di Palmerah, Pelaku Gasak HP

JAKARTA - Seorang pria terekam kamera CCTV diduga sedang melakukan hipnotis kepada salah seorang penjaga laundry di wilayah Pemerah Jakarta Barat. Aksi ini viral di media sosial.

Peristiwa ini disebarkan akun Instagram @jakartabarat24jam beberapa waktu lalu.

Kejadian tersebut berlangsung pada Jumat (9/6/2023) sekira pukul 12.58 WIB. Dalam video itu, tampak seorang pria yang menggunakan kaca mata ini mendatangi laundry tersebut. Ia menunjukkan ponsel miliknya ke penjaga laundry.

“Orang ini hipnotis dan ngambil HP di salah satu laundry di Palmerah Jakarta Barat, alasannya mau tuket tambah, temen saya gak sadar,” tulis keterangan postingan tersebut, dikutip Senin (12/6/2023).

Sementara itu, Kapolsek Palmerah, Kompol Dodi Abdurrohim mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tersebut dari korban.

“Belum ada laporan,” ucap Dodi melaui pesan singkat, Selasa (13/6/2023).