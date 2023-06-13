Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mario Dandy dan Shane Lukas Jalani Sidang Lanjutan Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |10:50 WIB
Mario Dandy dan Shane Lukas Jalani Sidang Lanjutan Hari Ini
Sidang lanjutan Mario Dandy dan Shane Lukas. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Mario Dandy Satriyo (MDS) dan Shane Lukas Rotua Pangondian (SLRP) dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor, David Ozora (17) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (13/6/2023). Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi terlihat Shane Lukas dikawal petugas Kejaksaan mengenakan rompi merah bernomor 95 dan kemeja putih. Namun, ia tidak menggunakan rompi saat memasuki ruang sidang. Kemudian terdakwa Mario Dandy dihadirkan mengenakan kemeja berwarna hitam.

Hakim Ketua sempat bertanya ke Mario Dandy dan Shane Lukas terkait kondisi kesehatan hari ini.

"Sehat hari ini?" tanya Hakim Ketua ke kedua terdakwa.

"Sehat yang mulia," jawab Mario Dandy dan Shane Lukas.

Selanjutnya, terlihat ayah David, Jonathan Latumahina dan tiga saksi lainnya hadir dalam sidang lanjutan tersebut.

Sementara itu, satu saksi berinisial MA tidak hadir dengan alasan sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah.

Halaman:
1 2
      
