INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selidiki Ledakan di SPBB Muara Baru, Polres Tanjung Priok Periksa 7 Orang Saksi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |10:56 WIB
Selidiki Ledakan di SPBB Muara Baru, Polres Tanjung Priok Periksa 7 Orang Saksi
A
A
A

JAKARTA – Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar penyelidikan atas insiden kebakaran di SPBB Mitra Utama 05 milik PT Jaya Energi Prima, Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Insiden yang terjadi pada 25 Mei 2023 itu menyebabkan empat orang anak buah kapal (ABK) KM Mitra Usaha 05 mengalami luka bakar dan seorang lainnya meninggal dunia.

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yunita Natalia Rungkat mengatakan bahwa pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi.

"Selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengumpulkan saksi dan barang bukti melakukan olah TKP dengan segera bersama dengan tim forensik Mabes Polri," Kata Yunita saat dikonfirmasi Selasa (13/6/2023).

"Setelah melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP, selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap tujuh orang saksi yang terdiri dari yang perusahaan para ABK di sekitar TKP dan para pemangku kepentingan setempat," sambungnya.

Menurut Yunita, tim penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih menunggu hasil dari laboratorium forensik untuk mengetahui terkait penyebab terjadinya ledakan pada saat proses pemindahan solar tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
