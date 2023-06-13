9 PSK Diamankan di Puncak Bogor, Ditarget Layani 40 Pria dalam Seminggu

BOGOR - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mengamankan 9 pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari kesembilan PSK itu, 6 di antaranya masih di bawah umur.

Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bogor, Buchori Muslim mengatakan, ini berawal dari laporan Polsek Cisarua telah melakukan penggerebekan terhadap sebuah villa di kawasan Puncak. Dari situ, tim Dinsos menuju lokasi untuk melakukan assesment.

"Kami belum menyimpulkan itu TPPO (tindak pidana perdagangan orang-red) atau bukan, karena baru dapat laporan. Meluncurlah tim kami dengan TRC ke lokasi. Sampai di sana, mereka sudah ada beberapa orang yang diduga PSK atau korban trafficking. Waktu itu kan belum diasesmen, belum ketahuan," kata Buchori, Selasa (13/6/2023).

Di lokasi, tim Dinsos mendapati 16 orang dengan rincian 9 perempuan dan 7 laki-laki. Dari 9 orang perempuan tersebut, 6 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Yang 7 orang itu laki-laki. Setelah kami konfirmasi, ada termasuk joki juga di situ, kemudian pacar si pelaku (PSK). Pelaku karena mereka sudah positif PSK. Saya keberadaan yang 7 ini tidak tahu, bukan ranah kami untuk menyelidiki. Saya serahkan ke kepolisian. Kalau kami tugasnya yang PSK," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Dinsos, para PSK itu direkrut pria berinisial G sekaligus joki. Para korban dieksploitasi dengan tarif Rp300-700 ribu kepada pria hidung belang.

"Saya ngorek dari beberapa klien, pertama saya tanya tarifnya berapa. Dia bilang Rp700 ribu, ditawar mentok Rp300 ribu. Nah dari itu, terima berapa. Katanya saya enggak terima apa-apa, semua diambil oleh germo. Nah kamu bagaimana dapatnya? Ya saya dapatnya digaji seminggu sekali, kadang-kadang kami dapat Rp2 juta. Terus katanya target saya 40 orang (pelanggan) seminggu," ujarnya.