Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Si Kembar, Pelaku Penipuan Reseller iPhone Miliaran Rupiah Jadi DPO!

Erfan Maruf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |11:28 WIB
Si Kembar, Pelaku Penipuan Reseller iPhone Miliaran Rupiah Jadi DPO!
Pelaku penipuan, si kembar Rihana dan Rihani (Foto: Ist/iNews)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memasukan si kembar Rihana-Rihani ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya jadi DPO setelah ditetapkan tersangka kasus penipuan dengan nilai miliaran rupiah.

Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, keduanya melakukan aksi penipuan hingga membuat sejumlah reseller iPhone rugi mencapai Rp35 miliar.

Kasus yang telah dilaporkan oleh sejumlah korban ke beberapa Polres telah ditarik ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penyidik membuat tim khusus menangani kasus tersebut hingga menetapkan keduanya sebagai DPO.

"Sudah (diterbitkan DPO)," ujar Panjiyoga, Selasa (13/6/2023).

Polisi pun telah menerbitkan selebaran DPO yang memajang wajah keduanya. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat tersebut mengatakan hingga kini pihaknya masih terus mencari keberadaan kakak-beradik itu.

"Masih kami lidik keberadaannya," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement