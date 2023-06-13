Si Kembar, Pelaku Penipuan Reseller iPhone Miliaran Rupiah Jadi DPO!

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memasukan si kembar Rihana-Rihani ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya jadi DPO setelah ditetapkan tersangka kasus penipuan dengan nilai miliaran rupiah.

Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, keduanya melakukan aksi penipuan hingga membuat sejumlah reseller iPhone rugi mencapai Rp35 miliar.

Kasus yang telah dilaporkan oleh sejumlah korban ke beberapa Polres telah ditarik ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penyidik membuat tim khusus menangani kasus tersebut hingga menetapkan keduanya sebagai DPO.

"Sudah (diterbitkan DPO)," ujar Panjiyoga, Selasa (13/6/2023).

Polisi pun telah menerbitkan selebaran DPO yang memajang wajah keduanya. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat tersebut mengatakan hingga kini pihaknya masih terus mencari keberadaan kakak-beradik itu.

"Masih kami lidik keberadaannya," ujar dia.