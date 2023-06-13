Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konvoi Bawa Sajam hingga Stik Golf, Ratusan Pelajar Diamankan di Grogol Petamburan

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:35 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap sebanyak 106 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (12/6/2023) malam. Selain menangkap para pelajar, petugas turut menyita berbagai senjata tajam (sajam).

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto mengatakan, penangkapan para pelajar itu bermula saat pihaknya menerima aduan masyarakat adanya konvoi pelajar menggunakan sepeda motor. Diduga, para pelajar tersebut hendak melakukan aksi tawuran.

"Berkat kesigapan anggota, kami dapat mencegah terjadinya bentrokan antarpelajar," kata Agung saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

Dari tangan para pelajar, polisi turut mengamankan sajam berupa 10 buah celurit, 1 buah corbek, 2 buah stik golf, 2 buah petasan dan puluhan sepeda motor yang dibawa saat konvoi.

Meski demikian, Agung memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa semalam. Ratusan pelajar tersebut saat ini telah dibawa ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

"Hingga kini mereka masih menjalani proses pemeriksaan intensif dan kami tidak akan mentolerir jika mereka terbukti dan memenuhi unsur akan kami lanjutkan proses hukum," pungkasnya.

(Awaludin)

      
