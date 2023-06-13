2 Pemuda Ini Nekat Potong Kabel Gardu Pompa Air di Muara Angke

JAKARTA - Satuan Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa menangkap dua pelaku pencurian kabel tembaga, berinisial R alias K (23) dan DJL (21) yang beraksi di gardu pompa air Resto Apung di wilayah Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Yunita Natalia Rungkat mengatakan, kejadian ini bermula dari laporan masyarakat pada 15 Februari 2023, dimana kedua tersangka yang merupakan petugas instalasi listrik kedapatan memotong kabel listrik di gardu.

"Tersangka mengambil tembaga kabel listrik instalasi gardu pompa air Resto Apung Muara Angke dengan cara memotong kabel tembaga menggunakan mesin gerinda," kata Yunita Natalia saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

Menurut Yunita setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku kemudian berupaya menguliti tembaga dalam kabel tersebut dengan menggunakan satu buah pisau cutter kemudian di potong dengan menggunakan gerinda.