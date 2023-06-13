Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jonathan: RS Medika Permata Hijau Tolak Asuransi karena David Ozora Dituduh Mulai Perkelahian!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:17 WIB
Jonathan: RS Medika Permata Hijau Tolak Asuransi karena David Ozora Dituduh Mulai Perkelahian!
Foto: Antara
JAKARTA - Ayah korban David Ozora, Jonathan Latumahina mengatakan, Rumah Sakit Medika Permata Hijau sempat menolak asuransi yang diajukannya lantaran David selaku korban dianggap sebagai pihak yang memulai perkelahian dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo (20).

"Keanehannya saat urus asuransi ditolak. Saya tanya kenapa ditolak karena setahu saya asuransi dapat menutup semua," kata Jonathan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilansir Antara Selasa (13/6/2023).

Jonathan menegaskan, alasan itu bukan datang dari pihak rumah sakit, melainkan dari keterangan pihak kepolisian yang menyatakan David Ozora sebagai pihak pertama memulai perkelahian.

Namun demikian, pada akhirnya asuransi tersebut dapat digunakan atas bantuan dari kuasa hukum yakni Mellisa Anggraini.

"Biaya rumah sakit bisa ditutup kecuali untuk sel punca (stem cell), jadi ada satu pengobatan dengan cara menyuntikkan sel puncak untuk membantu regenerasi saraf yang putus," tambahnya.

Terlebih, Jonathan menambahkan pihaknya juga sempat didatangi tiga orang yang mengaku sebagai keluarga terdakwa Mario Dandy Satriyo pada Senin (20/2) malam itu.

Tiga orang itu menyarankan Jonathan untuk mencari rumah sakit yang lebih baik untuk korban David.

"Saya tanya kamu siapa, kamu anggota ya? Mereka jawab bukan pak. Kenapa kalian nanya-nanya terus harus melakukan apa yang kamu mau," terangnya.

Pada akhirnya, pihak Jonathan mengusir ketiga orang itu demi fokus memastikan kondisi kesehatan David Ozora yang saat itu butuh penanganan rumah sakit sesegera mungkin.

