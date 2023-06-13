Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Pemprov DKI Lakukan Penataan 267 Kawasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:18 WIB
Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Pemprov DKI Lakukan Penataan 267 Kawasan
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok Pemprov DKI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar melakukan penataan kawasan yang tersebar di 267 kelurahan di Ibu Kota.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan, penataan tersebut dilakukan juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, karena dalam penataan tersebut turut ditanami pohon-pohon.

“Selain mempercepat penggunaan motor dan mobil listrik serta bahan bakar yang ramah lingkungan, kita juga upayakan memperbaiki kualitas udara dengan kegiatan penataan kawasan ini yang turut menambah jumlah RTH di Jakarta,” kata Heru dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Salah satu hasil penataan yang dikunjungi Heru Budi berada di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Di mana kawasan tersebut sebelumnya dipadati pedagang kaki lima (PKL) dan kurang terawat.

Dalam kunjungannya, Heru menilai trotoar lebih tertata rapi, tidak ada lagi PKL, sampah sudah dibersihkan, dan kali di samping trotoar juga sudah dibersihkan.

Mantan wali kota Jakarta Utara itu pun memberikan apresiasi kepada Lurah Kuningan Timur SIH Purwanti yang telah melakukan penataan di kawasan tersebut.

“Saya kasih semangat untuk Bu Lurah. Tadinya di sini banyak pedagang kaki lima. Terus dilakukan penataan, PKL dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. Lalu, jalan ini ditata menjadi lebih rapi, sehat dan bersih. Nanti saya harap bisa bertambah lagi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement