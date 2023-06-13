Perbaiki Kualitas Udara Jakarta, Pemprov DKI Lakukan Penataan 267 Kawasan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar melakukan penataan kawasan yang tersebar di 267 kelurahan di Ibu Kota.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan, penataan tersebut dilakukan juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, karena dalam penataan tersebut turut ditanami pohon-pohon.

“Selain mempercepat penggunaan motor dan mobil listrik serta bahan bakar yang ramah lingkungan, kita juga upayakan memperbaiki kualitas udara dengan kegiatan penataan kawasan ini yang turut menambah jumlah RTH di Jakarta,” kata Heru dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Salah satu hasil penataan yang dikunjungi Heru Budi berada di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Di mana kawasan tersebut sebelumnya dipadati pedagang kaki lima (PKL) dan kurang terawat.

Dalam kunjungannya, Heru menilai trotoar lebih tertata rapi, tidak ada lagi PKL, sampah sudah dibersihkan, dan kali di samping trotoar juga sudah dibersihkan.

Mantan wali kota Jakarta Utara itu pun memberikan apresiasi kepada Lurah Kuningan Timur SIH Purwanti yang telah melakukan penataan di kawasan tersebut.

“Saya kasih semangat untuk Bu Lurah. Tadinya di sini banyak pedagang kaki lima. Terus dilakukan penataan, PKL dipindahkan ke tempat yang telah disediakan. Lalu, jalan ini ditata menjadi lebih rapi, sehat dan bersih. Nanti saya harap bisa bertambah lagi,” ujarnya.