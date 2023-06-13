Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi David Ozora Memprihatinkan, Belum Bisa Mandi hingga Dijaga Perawat 24 Jam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:29 WIB
Kondisi David Ozora Memprihatinkan, Belum Bisa Mandi hingga Dijaga Perawat 24 Jam
David Ozora/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Latumahina menyebut, kondisi putranya David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandy Satriyo (20) masih membutuhkan bantuan untuk beraktivitas mulai dari mandi hingga memakai celana.

"Sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana sendiri," kata Jonathan dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa (13/6/2023).

Saat ini kata Jonathan, keperluan David untuk mandi masih dibantu perawat yang siap dalam waktu 24 jam.

Serta juga disediakan ahli fisioterapi sebagai penanganan kondisi medis untuk mempertahankan kekuatan serta kelenturan otot David usai menjalani operasi patah tulang.

"David sekarang yang kelihatan sudah bisa berjalan tapi kekuatannya hanya delapan menit setelah itu tiba-tiba jatuh," ujarnya.

Dalam persidangan, disebutkan David menjalani perawatan rumah sakit selama 56 hari di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan dan sempat koma selama dua minggu usai kejadian penganiayaan.

Kendati demikian, Jonathan menuturkan tidak mempermasalahkan nilai restitusi atau biaya ganti rugi pengobatan David yang sudah diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dia menegaskan terkait perhitungan restitusi semua tergantung pada proses yang dilakukan oleh pihak LPSK.

"Tentang nilai dan lain-lain saya pikir enggak ada yang sebanding kecuali pelaku merasakan yang sama, dibikin koma itu baru sebanding menurut saya," tutupnya.

Jonathan Latumahina menjadi saksi dalam persidangan kasus yang menimpa anaknya, David Ozora pada Selasa (13/6) pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama Prof Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187524//chicco_jericho-x8Zz_large.JPG
Chicco Jerikho Sebut Peran Jadi Ayah David Ozora Pengaruhi Emosinya hingga ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178758//chicco_jericho-9FZ8_large.JPG
Diangkat ke Layar Lebar, Chicco Jerikho Rela Ubah Penampilan Demi Peran Ayah David Ozora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163767//viral-whSH_large.jpg
Mario Dandy Juga Terima Remisi HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095998//mario_dandy-85mz_large.JPG
Ternyata Mantan Kekasih Mario Dandy Sudah Bebas Bersyarat Sejak Agustus Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094423//viral-axIr_large.jpg
Sidang Pencabulan Anak AG, Mario Dandy Didakwa Tiga Pasal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement