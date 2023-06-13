Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Si Kembar ke Luar Negeri, Polisi Gandeng Imigrasi

Erfan Maruf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:40 WIB
Cegah Si Kembar ke Luar Negeri, Polisi Gandeng Imigrasi
Pelaku penipuan si Kembar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggandeng pihak Imigrasi untuk mencegah bepergian ke luar negeri si kembar Rihana dan Rihani, daftar pencarian orang (DPO) penipuan handphone hingga penggelapan mobil rental kabur.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, keduanya saat ini tengah dalam pengejaran. Polisi juga melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi. Dari hasil pengejaran polisi masih belum menemukan catatan perjalanan kedua penipu tersebut pergi ke luar negeri.

"Untuk luar negeri sih belum ada (informasi) ya. Nah untuk ke luar kota nya masih kita dalami. Kalau di luar negeri sih masih belum ada, kami sudah koordinasi sama imigrasi juga," kata Panjiyoga, Selasa (13/6/2023).

Saat ini, kata dia, pihaknya masih terus mencari tahu keberadaan Rihana dan Rihani setelah membuat rugi sejumlah pihak atas aksinya tersebut. Dia mengatakan ada kendala yang dihadapi pihaknya dalam proses pencarian si kembar tersebut.

"Ini masih kita lidik keberadaannya si Rihana dan Rihani. Dia bener-bener ngumpet dia," jelasnya.

Diketahui, Rihana dan Rihani menjadi sorotan karena melakukan penipuan jual-beli iPhone dengan modus pre-order (PO) kepada sejumlah reseller dengan total kerugian hingga Rp35 miliar. Selain itu, keduanya juga dilaporkan melakukan penggelapan mobil rental.

Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan wanita kembar bernama Rihana dan Rihani sebagai tersangka atas berbagai laporan masyarakat terkait kasus penipuan pre order (PO) ponsel merk iPhone.

Halaman:
1 2
      
