HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Berjaket Ojol Tangkep Pembegal Motor Ngaku Leasing di Cipondoh

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:05 WIB
Polisi Berjaket Ojol Tangkep Pembegal Motor <i>Ngaku</i> Leasing di Cipondoh
Polisi berjaket ojol tangkap pelaku begal (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Sejumlah orang berjaket Ojek Online (Ojol) meringkus kelompok Begal motor di Jalan KH Hasyim Asy'ari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Diketahui, orang berjaket Ojol tersebut merupakan anggota polisi Polsek Ciledug yang tengah menyamar.

Aksi heroik anggota polisi itu pun sempat direkam oleh warga yang berada di sekitar. Nampak para tiga orang pelaku begal tersebut tergeletak dengan tangan di borgol di belakang.

"Saya denger denger dari polisinya ternyata penangkapan maling motor yang sempat berontak melawan. Polisi minta bantuan sama warga yang lewat, dan dibantulah sama warga," ujar seorang saksi mata, Agus, Selasa (13/6/2023).

Agus mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin, (12/6/2023) pukul 08.15 WIB. Mulanya dia melihat ada kemacetan di jalan tersebut, saat didekati ternyata ada peringkusan.

Dari informasi yang dia peroleh bahwa tiga orang Curanmor itu sudah menjadi Target Operasi (TO) polisi.

"Sebelum ini ketangkep, nah ada 2 orang (pelaku lain) yang udah ketangkep sebelumnya. Barang bukti sepeda motor N-max. Ia ada 3 orang," ucapnya.

"Pas saya lama disitu beberapa menit ada polisi yang bilang 'sudah dibilang jangan main di wilayah sini masih main aja, saya udah dari pagi ngikutin' kata polisi gitu," imbuh Agus menirukan ucapan polisi.

