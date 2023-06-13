Rem Blong dan Tabrak Kendaraan Lain, Kernet Truk Terjepit hingga Alami Patah Kaki

JAKARTA - Seorang kernet truk berinisial MA terhimpit dasboard truk saat melintas di Tol Tomang, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (13/6/2023) siang. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah kaki hingga dilarikan ke rumah sakit.

Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat anggotanya melakukan pengamanan unjuk rasa di dekat lokasi, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah tol.

Adapun, posisi truk kontainer tersebut melintang ke arah bahu jalan sebelah kanan, dengan posisi kernet telah terhimpit.

"Dia (posisi korban) mepet ke kanan, ke bahu jalan. Hampir ke arah yang berlawanan arah. Jadi kami agak kesulitan untuk nyelamatinnya," katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Maulana Karipesina menjelaskan, penyebab kecelakaan tersebut karena rem blong.

Awalnya, ketiga kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Bitung. Setibanya di tempat kejadian perkara, sopir truk berjalan di lajur dua.

Ketika melakukan pengereman, tiba-tiba rem blong hingga menabrak kendaraan di depannya, yakni pikap, dan kendaraan Toyota Avanza. Akibat kecelakaan ini, kaki kernet terjepit.