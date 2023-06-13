Terungkap! Ini Alasan David Ozora Tak Jadi Saksi saat Sidang Mario Dandy Cs

JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan alasan korban David Ozora (17) tidak dijadikan saksi dalam sidang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo Cs.

Hal itu diutarakan JPU saat ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menjadi saksi atas kasus penganiayaan tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (13/6/2023). Berawal dari JPU menyampaikan sejumlah alasan David tidak dijadikan saksi dalam sidang lanjutan.

"Keterangan dari Mayapada Hospital dalam hal ini kondisi dari korban David, kenapa tidak dijadikan saksi dalam berkas perkara," ujar Jaksa.

Jaksa melanjutkan, keterangan dari pertemuan antara perwakilan pihaknya dengan dokter penanggung jawab pasien pada 11 Mei 2023 pukul 09.00 WIB. Berdasarkan keterangan dokter, kata Jaksa bahwa David Ozora mengalami amnesia.

"Bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehingga dengan dugaan tindak pidana kekerasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Jaksa menjelaskan bahwa keterangan dokter penanggungjawab akan timbul trauma bila David Ozora tetap dipaksakan diperiksa sebagai saksi.

"DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) juga menegaskan bahwa apabila proses pemeriksaan atau permintaan keterangan pada pasien tetap dilakukan maka akan menimbulkan trauma kepada pasien sehingga akan mempengaruhi proses pemulihan recovery dari pasien," tandasnya.