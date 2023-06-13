Catat! Bus TransJakarta Bakal Disediakan ke Empat Rute PRJ

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyiapkan rute langsung untuk menuju ke lokasi diselenggarakannya Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2023. Total ada empat rute yang disediakan untuk menuju ke Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

“Transjakarta menyediakan empat rute yang mengarah ke JIExpo Kemayoran. Bagi pelanggan yang ingin datang ke Pekan Raya Jakarta dapat menggukan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR, Wibowo melalui keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Adapun rute-rute yang akan dioperasikan antara lain adalah rute 2C (Balaikota- JIExpo), rute PRJ1 (PGC 1 - JIExpo Kemayoran), rute PRJ2 (Matraman Baru - JIExpo Kemayoran), dan rute PRJ3 (Pulo Gadung 1- JIExpo Kemayoran).

Selain itu, rute PRJ akan melayani pelanggan selama kegiatan ini berlangsung yakni mulai tanggal 14 Juni 2023 - 16 Juli 2023.