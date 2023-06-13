Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Bus TransJakarta Bakal Disediakan ke Empat Rute PRJ

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:35 WIB
Catat! Bus TransJakarta Bakal Disediakan ke Empat Rute PRJ
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyiapkan rute langsung untuk menuju ke lokasi diselenggarakannya Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran 2023. Total ada empat rute yang disediakan untuk menuju ke Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

“Transjakarta menyediakan empat rute yang mengarah ke JIExpo Kemayoran. Bagi pelanggan yang ingin datang ke Pekan Raya Jakarta dapat menggukan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR, Wibowo melalui keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Adapun rute-rute yang akan dioperasikan antara lain adalah rute 2C (Balaikota- JIExpo), rute PRJ1 (PGC 1 - JIExpo Kemayoran), rute PRJ2 (Matraman Baru - JIExpo Kemayoran), dan rute PRJ3 (Pulo Gadung 1- JIExpo Kemayoran).

Selain itu, rute PRJ akan melayani pelanggan selama kegiatan ini berlangsung yakni mulai tanggal 14 Juni 2023 - 16 Juli 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191365/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-01UY_large.jpg
Tanpa Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Doa Lintas Agama saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement