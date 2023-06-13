Warga Bogor Dikagetkan Kemunculan Ular Kobra di Kasur

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular berbisa jenis kobra dari rumah warga di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ular tersebut diketahui merayap di kasur.

Komandan Regu (Danru) 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Khaerudin mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 03.00 WIB dini hari. Berawal ketika pemilik rumah sedang tidur di kasur.

"Berawal dari pelapor lagi tiduran di atas kasur tiba-tiba ular menghampiri dirinya," kata Khaerudin dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Pemilik rumah pun terkejut dan ular bersembunyi masuk ke dalam kasur. Karena takut, kejadian itu dilaporkan kepada nomor darurat 112 Kabupaten Bogor untuk meminta pertolongab evakuasi ular.