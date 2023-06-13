Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Bogor Dikagetkan Kemunculan Ular Kobra di Kasur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:30 WIB
Warga Bogor Dikagetkan Kemunculan Ular Kobra di Kasur
evkuasi ular kobra di rumah warga (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular berbisa jenis kobra dari rumah warga di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ular tersebut diketahui merayap di kasur.

Komandan Regu (Danru) 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Khaerudin mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 03.00 WIB dini hari. Berawal ketika pemilik rumah sedang tidur di kasur.

"Berawal dari pelapor lagi tiduran di atas kasur tiba-tiba ular menghampiri dirinya," kata Khaerudin dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Pemilik rumah pun terkejut dan ular bersembunyi masuk ke dalam kasur. Karena takut, kejadian itu dilaporkan kepada nomor darurat 112 Kabupaten Bogor untuk meminta pertolongab evakuasi ular.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/512/3156654/rafa-OPIU_large.jpg
Rafa, Bocah yang Digigit Ular Weling Meninggal Dunia di RSUP Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/519/3147352/ular_piton_5_meter_jebol_plafon_polsek_tanjung_bumi_giliran_polisi_minta_tolong_warga-wAaM_large.jpg
Ular Piton 5 Meter Jebol Plafon Polsek Tanjung Bumi, Giliran Polisi Minta Tolong Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/340/3143112/ngeri_ular_piton_9_meter_memangsa_sapi_kurban-3fTo_large.jpg
Ngeri! Ular Piton 9 Meter Memangsa Sapi Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032848/petugas-damkar-evakuasi-ular-kobra-di-lubang-pompa-air-warga-depok-WvACjHTtBA.jpeg
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Lubang Pompa Air Warga Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026831/ular-piton-sepanjang-2-meter-masuk-ke-rumah-dinas-kapolda-jambi-Vx1piE6589.jpeg
Ular Piton Sepanjang 2 Meter Masuk ke Rumah Dinas Kapolda Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025246/7-000-orang-tewas-per-tahun-akibat-gigitan-ular-bangladesh-perintahkan-rs-siapkan-obat-antibisa-Fgbwte2rjP.jpg
7.000 Orang Tewas per Tahun Akibat Gigitan Ular, Bangladesh Perintahkan RS Siapkan Obat Antibisa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement