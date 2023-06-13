Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mario Dandy Tawarkan David Empat Kali Bantuan Usai Dianiaya hingga Kritis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:52 WIB
Mario Dandy Tawarkan David Empat Kali Bantuan Usai Dianiaya hingga Kritis
Mario Dandy/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA- Terdakwa Mario Dandy Satriyo, ternyata sudah empat kali menawarkan bantuan pengobatan kepada korban David Ozora (17) atas penganiayaan yang dilakukannya.

"Mario sudah empat kali menawarkan apa yang bisa dilakukan keprihatinan dari perkara ini,” ujar Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo, Andreas Nahot Silitonga, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa (13/6/2023).

Andreas mengatakan, tawaran bantuan itu seperti Mario siap menanggung semua biaya pengobatan hingga pindah rumah sakit.

Dengan demikian, pihaknya menegaskan sudah menunjukkan kepedulian terhadap korban melalui tawaran itu kepada ayah David.

"Penawaran pertama ditawari dari kenalannya, kedua dari ibu Mario, ketiga dari ayah Mario dan keempat dari pengacaranya," tambahnya.

Dia juga bersyukur kondisi David Ozora yang sudah berkembang positif dan pihaknya akan selalu mendoakan yang terbaik bagi kesehatan korban.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187524//chicco_jericho-x8Zz_large.JPG
Chicco Jerikho Sebut Peran Jadi Ayah David Ozora Pengaruhi Emosinya hingga ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178758//chicco_jericho-9FZ8_large.JPG
Diangkat ke Layar Lebar, Chicco Jerikho Rela Ubah Penampilan Demi Peran Ayah David Ozora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163767//viral-whSH_large.jpg
Mario Dandy Juga Terima Remisi HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095998//mario_dandy-85mz_large.JPG
Ternyata Mantan Kekasih Mario Dandy Sudah Bebas Bersyarat Sejak Agustus Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094423//viral-axIr_large.jpg
Sidang Pencabulan Anak AG, Mario Dandy Didakwa Tiga Pasal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement