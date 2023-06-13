Shane Lukas Tak Diterima Disebut Bersekongkol dengan Mario Dandy Aniaya David

JAKARTA - Salah satu terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17), Shane Lukas (SL) mengaku keberatan usai disebut sebagai pelaku.

Dia mengaku dalam insiden tersebut tidak ikut menganiaya korban bersama Mario Dandy Satriyo.

Hal itu diutarakan Shane dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan Mario Dandy Cs terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Berawal dari Majelis Hakim yang bertanya kepada terdakwa Shane apa ada yang tidak benar dari keterangan saksi ayah David Ozora.

"Untuk terdakwa Shane, dari keterangan saksi yang berkaitan dengan saudara tentunya, apakah ada yang tidak benar?" tanya hakim.

“Setelah saya mendengar, saya keberatan penyebutan sebagai pelaku karena saya tidak ikut melakukan penganiayaan,” jawab Shane.

Selanjutnya, Shane Lukas juga menyampaikan rasa empati terhadap kondisi korban David Ozora saat ini. Ia juga mendoakan agar segera pulih.