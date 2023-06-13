Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perampok Bersenjata Golok Sisir Ditangkap Polisi, Sudah Puluhan Kali Beraksi

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:13 WIB
Perampok Bersenjata Golok Sisir Ditangkap Polisi, Sudah Puluhan Kali Beraksi
Polisi pamerkan golok sisir, senjata tajam yang digunakan perampok (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Perampok berinisial S (20), yang kerap melancarkan aksinya dengan senjata tajam golok sisir ditangkap polisi. Ia sudah puluhan kali melancarkan aksinya di kawasan Kabupaten Tangerang.

S ditangkap setelah gagal melancarkan aksinya di kawasan kecamatan Panongan pada Kamis 8 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Aksi itu dilakukan terhadap seorang pengendara motor.

Kapolsek Panongan Iptu Hotma Manurung mengatakan kasus tersebut bermula saat pengendara motor di Jalan Ketruk, Kecamatan Tigaraksa, diberhentikan oleh Suhaerudin yang berpura-pura ingin menumpang minta diantar pulang.

Korban pun tak merasa curiga dan membonceng Suhaerudin ke Kampung Ranca Dulang, RT 7 RW 2, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

"Kemudian pelaku menyuruh korban untuk berhenti dan selanjutnya meminta uang kepada korban namun korban sedang tidak membawa uang selanjutnya pelaku meminta handphone korban dengan mengancam akan dibacok oleh pelaku dengan menggunakan sentaja tajam tersebut," jelas Hotma dalam keterangannya.

Korban yang merasa nyawanya terancam pun ketakutan dan menyerahkan Handphone-nya. Sementara, pelaku langsung melarikan diri.

Korban kemudian meminta bantuan warga untuk menangkap pelaku. Bersama dengan polisi, Suhaerudin pun berhasil ditangkap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement