Perampok Bersenjata Golok Sisir Ditangkap Polisi, Sudah Puluhan Kali Beraksi

TANGERANG - Perampok berinisial S (20), yang kerap melancarkan aksinya dengan senjata tajam golok sisir ditangkap polisi. Ia sudah puluhan kali melancarkan aksinya di kawasan Kabupaten Tangerang.

S ditangkap setelah gagal melancarkan aksinya di kawasan kecamatan Panongan pada Kamis 8 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB. Aksi itu dilakukan terhadap seorang pengendara motor.

Kapolsek Panongan Iptu Hotma Manurung mengatakan kasus tersebut bermula saat pengendara motor di Jalan Ketruk, Kecamatan Tigaraksa, diberhentikan oleh Suhaerudin yang berpura-pura ingin menumpang minta diantar pulang.

Korban pun tak merasa curiga dan membonceng Suhaerudin ke Kampung Ranca Dulang, RT 7 RW 2, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

"Kemudian pelaku menyuruh korban untuk berhenti dan selanjutnya meminta uang kepada korban namun korban sedang tidak membawa uang selanjutnya pelaku meminta handphone korban dengan mengancam akan dibacok oleh pelaku dengan menggunakan sentaja tajam tersebut," jelas Hotma dalam keterangannya.

BACA JUGA: Polisi Ungkap Motif Perampokan dan Pembunuhan IRT di Tulang Bawang

Korban yang merasa nyawanya terancam pun ketakutan dan menyerahkan Handphone-nya. Sementara, pelaku langsung melarikan diri.

Korban kemudian meminta bantuan warga untuk menangkap pelaku. Bersama dengan polisi, Suhaerudin pun berhasil ditangkap.