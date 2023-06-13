Heboh Puluhan Monyet Serbu Sekolahan di Ciampea Bogor

BOGOR - Kawanan monyet liar masuk ke halaman SMAN 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Monyet tersebut memang kerap datang diduga untuk mencari makan.

"Dulu belum sebanyak sekarang ya. Sekarang lebih banyak lagi. Apalagi kalau sudah turun, ada yang ngasih makan, lebih banyak lagi. Mungkin kalau di lapangan ini bisa di atas 50 ekor," kata Wakil Kepala SMAN 1 Ciampea Ahmad Idrus, Selasa (13/6/2023).

Kata dia, monyet tersebut diperkirakan kerap masuk ke area sekolah sebelum tahun 2010. Waktu kemunculanny pun tidak dapat diprediksi waktunya.

"Itu kita nggak bisa pastikan ya, mungkin namanya hewan dia lapar, dia akan turun. Atau mungkin dia mencium bau makanan, bisa juga dia akan turun. Bisa sehari tiga kali, mungkin sedang lapar dan dia juga berkelompok. Dia bisa turun nyari makan, mungkin dengan kelompok yang berbeda," ungkapnya.

Kawanan monyet berasal dari gunung kapur yang berada dekat dengan sekolah. Sejauh ini, kawanan monyet juga tidak terlalu mengganggu aktivitas sekolah dan belum pernah menyerang orang.