Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Puluhan Monyet Serbu Sekolahan di Ciampea Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:21 WIB
Heboh Puluhan Monyet Serbu Sekolahan di Ciampea Bogor
A
A
A

BOGOR - Kawanan monyet liar masuk ke halaman SMAN 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Monyet tersebut memang kerap datang diduga untuk mencari makan.

"Dulu belum sebanyak sekarang ya. Sekarang lebih banyak lagi. Apalagi kalau sudah turun, ada yang ngasih makan, lebih banyak lagi. Mungkin kalau di lapangan ini bisa di atas 50 ekor," kata Wakil Kepala SMAN 1 Ciampea Ahmad Idrus, Selasa (13/6/2023).

Kata dia, monyet tersebut diperkirakan kerap masuk ke area sekolah sebelum tahun 2010. Waktu kemunculanny pun tidak dapat diprediksi waktunya.

"Itu kita nggak bisa pastikan ya, mungkin namanya hewan dia lapar, dia akan turun. Atau mungkin dia mencium bau makanan, bisa juga dia akan turun. Bisa sehari tiga kali, mungkin sedang lapar dan dia juga berkelompok. Dia bisa turun nyari makan, mungkin dengan kelompok yang berbeda," ungkapnya.

Kawanan monyet berasal dari gunung kapur yang berada dekat dengan sekolah. Sejauh ini, kawanan monyet juga tidak terlalu mengganggu aktivitas sekolah dan belum pernah menyerang orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement