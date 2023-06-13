Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Maling Satroni SD di Cigombong Bogor, Laptop hingga Proyektor Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:15 WIB
Kawanan Maling Satroni SD di Cigombong Bogor, Laptop hingga Proyektor Raib
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

BOGOR - Kawanan maling beraksi di SDN 4 Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Pencurian ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut polisi.

"Belum laporan (sekolah), cek TKP sih sudah. Baru diketahui jam 5 pagi," kata Kanit Reskrim Polsek Cijeruk Iptu Jaya Laksana, Selasa (13/6/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, hasil pemeriksaan di lokasi kawanan maling tersebut menjebol ruangan komputer sekolah. Terdapat beberapa barang yang hilang seperti laptop dan proyektor dalam ruangan tersebut.

"Belum kehitung kerugianya," tambahnya.

 BACA JUGA:

Diperkirakan, kawanan maling itu berjumlah tiga orang. Saat ini, polisi msih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pencurian tersebut sembari menunggu laporan resmi dari pihak sekolah.

