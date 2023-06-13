Kawanan Maling Satroni SD di Cigombong Bogor, Laptop hingga Proyektor Raib

BOGOR - Kawanan maling beraksi di SDN 4 Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Pencurian ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut polisi.

"Belum laporan (sekolah), cek TKP sih sudah. Baru diketahui jam 5 pagi," kata Kanit Reskrim Polsek Cijeruk Iptu Jaya Laksana, Selasa (13/6/2023).

Kata dia, hasil pemeriksaan di lokasi kawanan maling tersebut menjebol ruangan komputer sekolah. Terdapat beberapa barang yang hilang seperti laptop dan proyektor dalam ruangan tersebut.

"Belum kehitung kerugianya," tambahnya.

Diperkirakan, kawanan maling itu berjumlah tiga orang. Saat ini, polisi msih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pencurian tersebut sembari menunggu laporan resmi dari pihak sekolah.