Sepak Terjang John Lie, Hantu Selat Malaka yang Tiada Tara di Angkatan Laut

JAKARTA - Laksamana Muda TNI John Lie dikenal sebagai Jahja Daniel Dharma. Pengabdian Pahlawan Nasional kelahiran Manado, Sulawesi pada 9 Maret 1911 silam ini begitu besar.

Ia merupakan pria keturunan Tionghoa yang menyandang julukan Hantu Selat Malaka. Julukan ini John Lie peroleh selama bekerja di Selat Malaka sebagai kapten kapal laut bernama The Outlaw.

Saat itu, ia berhasil menyelundupkan banyak senjata yang ia peroleh untuk melawan penjajah. Sebanyak 15 kali ia melakukan operasi "penyelundupan".

Suatu ketika dirinya membawa 18 drum minyak kelapa sawit tertangkap perwira Inggris. Namun, dirinya dibebaskan pengadilan di Singapura karena tidak terbukti melanggar hukum.

Berbagai peristiwa menegangkan kerap dialami, seperti saat dirinya membawa senjata semi otomatis dari Johor ke Sumatera kemudian diadang pesawat terbang patroli Belanda. John Lie mengatakan kapalnya sedang kandas.

Setelah menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan komandan batalyon Abusamah, mereka lalu mendapat surat resmi dari syahbandar bahwa kapal the Outlaw adalah milik Republik Indonesia dan diberi nama resmi PPB 58 LB.

Sepekan kemudian, John Lie kembali ke Port Swettenham di Malaya untuk mendirikan pangkalan AL yang menyuplai bahan bakar, bensin, makanan, senjata, dan keperluan lain bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tugasnya berakhir pada awal 1950. Saat ada di Bangkok, ia dipanggil pulang ke Surabaya oleh KASAL, Laksamana TNI R. Soebijakto dan ditugaskan menjadi komandan kapal perang Radjawali.