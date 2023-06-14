Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Covid-19 Akan Dibubarkan saat Status Pandemi Dicabut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |02:00 WIB
Satgas Covid-19 Akan Dibubarkan saat Status Pandemi Dicabut
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan dibubarkan setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menko Muhadjir usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait kondisi terkini pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

"Satgas otomatis bubar," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia dan peralihan status pandemi menjadi endemi.

Aturan yang nantinya akan dicabut oleh Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Keputusan pencabutan status kedaruratan kesehatan ini sejalan dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah lebih dahulu mencabut status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk Covid-19 pada 5 Mei 2023.

"Covid-19 ini kan masih terus ada, tetapi sudah akan diputuskan Bapak Presiden nanti akan segera dicabut, waktunya tunggu pengumuman beliau," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement