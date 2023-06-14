BNPB: Pertengahan Juni Masih Waspada Banjir di Sulawesi hingga Papua

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pada dasarian II Juni 2023 masih tetap waspada potensi banjir untuk sebagian wilayah Sulawesi hingga Papua.

"Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan bagian timur, Maluku, dan Papua Barat, serta di bagian selatan Papua ini masih menjadi perhatian untuk waspada banjir," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

BNPB meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas menengah.

Sebagian wilayah Sulawesi, kata dia, didominasi tanah longsor dan cuaca ekstrem. Sebagian lainnya dan Papua terpengaruh adanya badai di dekat Filipina, sehingga masih ada awan hujan yang berpengaruh pada kondisi hidrometeorologi basah.

Abdul mengatakan di wilayah lainnya, pemda mesti bersiap dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Hidrometeorologi basah rasanya tidak akan terlalu dominan, karena kita sudah mulai masuk musim kering. Dan kita harapkan memang musim kering ini, nanti tidak akan terlalu kering," kata Abdul.