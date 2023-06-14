Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Lahirnya Pemimpin Revolusi Kuba Che Guevara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:01 WIB
Peristiwa Hari Ini: Lahirnya Pemimpin Revolusi Kuba Che Guevara
Ilustrasi (Foto: Dok Visodown)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 Juni di berbagai belahan dunia. Salah satunya lahirnya Kelahiran Pemimpin Revolusi Kuba Che Guevara.

Okezone merangkum beberapa peristiwa bersejarah pada 14 Juni. Berikut ulasannya:

14 Juni 1779 – Pierre Méchain Menemukan Galaksi Bunga Matahari

Seorang astronom dan pengukur Prancis, Pierre François André Méchain menemukan Galaksi Bunga Matahari atau dikenal sebagai Messier 63, M63, atau NGC 5055, sebuah galaksi spiral di rasi bintang Canes Venatici. Galaksi itu terdiri dari cakram pusat yang dikelilingi oleh banyak segmen lengan spiral pendek. Galaksi Bunga Matahari merupakan bagian dari Grup M51, sekelompok galaksi yang juga mencakup Galaksi Pusaran. M63 merupakan sebuah galaksi aktif dengan inti liner.

14 Juni 1913 - Pemerintah Hindia Belanda Membentuk Badan Kepurbakalaan

Oudheidkundige Dienst (OD) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengelola bidang kepurbakalaan. Tugas dari lembaga tersebut antara lain adalah menyusun, membuat daftar, serta mengawasi peninggalan purbakala di seluruh wilayah Hindia Belanda. Lembaga ini juga bertugas merencanakan dan melakukan pemugaran, melakukan pengukuran dan penggambaran, serta melakukan penelitian.

Setelah Indonesia merdeka, lembaga ini berubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional.

Halaman:
1 2
      
