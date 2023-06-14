Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres dan PM Uzbekistan Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Wisata Religi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:30 WIB
Wapres dan PM Uzbekistan Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Wisata Religi
Wapres dan PM Uzbekistan (Foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu Perdana Menteri Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan, Selasa 13 Juni 2023.

Pada pertemuan itu, Indonesia dan Uzbekistan sepakat perkuat kerja sama di bidang perdagangan hingga wisata religi.

"Saya senang kerjasama bilateral kedua negara kita terus berjalan baik. Dan harus terus kita tingkatkan. Saya harap ke depan kita dapat pererat hubungan kerjasama ini.Termasuk melalui saling kunjung antar pemimpin dan pejabat negara kita," ungkap Wapres dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan tiga poin penting untuk memperkuat kerjasama antar Indonesia dan Uzbekistan. Pertama, Wapres berharap adanya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan industri, khususnya melalui produk-produk unggulan baru. Data menunjukan bahwa nilai kerja sama di bidang ini mencapai USD 82,5 juta di tahun 2022 yang merupakan sebuah capaian yang sangat baik.

"Saya harap jumlah ini dapat kita tingkatkan. Termasuk melalui sektor unggulan baru, seperti produk halal," imbuh Wapres.

Sebab, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan dalam produk halal, seperti; makanan, minuman, dan kosmetik.

"Mari kita mulai jajaki kerja sama untuk produk ini, salah satunya melalui saling pengakuan sertifikasi halal kedua negara," tutur Wapres.

Halaman:
1 2
      
