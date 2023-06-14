Advertisement
NASIONAL

Asal Usul Penobatan Raja Perempuan Kedua di Majapahit Bernama Dewi Suhita

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:39 WIB
Kerajaan Majapahit. (Foto: Istimewa)
KERAJAAN Majapahit kembali dipimpin oleh raja perempuan bernama Dewi Suhita. Sosoknya naik tahta menjadi raja menggantikan Hyang Wisesa atau Wikramawardhana. 

Kakawin Pararaton menyatakan bahwa Hyang Wisesa mangkat pada tahun saka sanga-yuga-kayawong, 1349 atau kurang lebih 1427 Masehi dan dicandikan di Lalangon. Nama candinya Paramawisesapura. 

Dari perkawinannya dengan Bhre Lasem Sang Juita (Kusumawardhani) Hyang Wisesa memperoleh putra bernama Hyang Wekasing Suka. Namun Hyang Wekasing Suka, calon pengganti Hyang Wisesa telah mangkat sebelum naik tahta Kerajaan Majapahit, pada tahun saka janma-netragni-sitangsu, 1321 atau sama dengan 1399 Masehi dan dicandikan di Tanjung, dengan nama candinya Paramasukapura. 

BACA JUGA:

Politik Adu Domba Kaisar Cina Manfaatkan Hubungan Baik dengan Majapahit 

Prof. Slamet Muljana pada "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit" mengisahkan, akibat kematian Hyang Wekasing Suka itu, maka Dewi Suhita yang merupakan sosok perempuan cantik naik tahta jadi Raja Majapahit, sebagai pengganti Hyang Wisesa. Selain Dewi Suhita, Hyang Wisesa masih mempunyai putra laki-laki lebih tua daripada Dewi Suhita yang menjadi penguasa di Tumapel. 

Putera laki-laki ini pun telah mangkat pada tahun 1427, dicandikan di Lo Kerep. Itulah sebabnya maka putra bungsunya yang bernama Dyah Kertawijaya menjadi bhatara di Tumapel menggantikan abangnya. Tidak ada pernyataan dalam Pararaton bahwa Dewi Suhita adalah putri Hyang Wisesa lahir dari permaisuri Kusumawardhani. 

 BACA JUGA:

Demikianlah kiranya kakak dari Bhre Tumapel, Dewi Suhita dan Sri Kertawijaya ketiga-tiganya adalah putra Hyang Wisesa, lahir dari selir. Sepeninggal Hyang Wekasing Suka, ketiga-tiganya mempunyai hak untuk mewaris tahta Majapahit. 

Halaman:
1 2
      
