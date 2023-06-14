Bupati Boltim Diselidiki Terkait Korupsi, KPK: Punya Resort Mewah Atas Nama Anaknya

JAKARTA - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sam Sachrul Mamonto, resort mewah hingga toko bangunan terbesar di Boltim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sedang menyelidiki dugaan korupsi sang Bupati.

"Itu dipaparin di pimpinan dan naik lidik. Bupati Bolaang Mongondow Timur, itu dia punya resort, dia punya material terbesar di Bolaang Mongondow," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 13 Juni 2023.

Adanya kepemilikan harta kekayaan Sam Sachrul Mamonto yang tidak wajar itu mengatasnamakan anaknya. Padahal, kata Pahala, umur anaknya baru sekira 20an tahun.