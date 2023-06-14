Temui PM Uzbekistan, Wapres Sebut Hubungan Dekat Dua Negara Dimulai Sejak Era Soekarno

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin menyebutkan ada hubungan dekat antara Indonesia dan Uzbekistan sejak era Presiden pertama RI di era Soekarno.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov pada Selasa (13/6/2023).

"Saya bersama Dubes dan yang lainnya tadi saya diterima PM Uzbekistan. Dalam pertemuan saya merasa sangat akrab, hangat, dan banyak hal yang diharapkan bisa terwujud," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf merasa hubungan Usbekistan-Indonesia sangat dekat, karena dimulai sejak Presiden pertama Indonesia Soekarno dulu hadir di negara tersebut.

"Dan Beliau yang mendorong makam Imam Buchori yang menjadi tempat ziarah dan sekarang dibangun kembali itu adalah jasa Bung Karno," tambah Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kehormatan ke Perdana Menteri Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan, di Tashkent pada Selasa (13/6/2023), sekitar pukul 19.00 waktu setempat.