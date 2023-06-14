Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui PM Uzbekistan, Wapres Sebut Hubungan Dekat Dua Negara Dimulai Sejak Era Soekarno

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |06:50 WIB
Temui PM Uzbekistan, Wapres Sebut Hubungan Dekat Dua Negara Dimulai Sejak Era Soekarno
Wapres dan PM Uzbekistan. (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin menyebutkan ada hubungan dekat antara Indonesia dan Uzbekistan sejak era Presiden pertama RI di era Soekarno.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov pada Selasa (13/6/2023).

"Saya bersama Dubes dan yang lainnya tadi saya diterima PM Uzbekistan. Dalam pertemuan saya merasa sangat akrab, hangat, dan banyak hal yang diharapkan bisa terwujud," ujar Ma'ruf Amin.

BACA JUGA:

Wapres dan PM Uzbekistan Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Wisata Religi 

Ma'ruf merasa hubungan Usbekistan-Indonesia sangat dekat, karena dimulai sejak Presiden pertama Indonesia Soekarno dulu hadir di negara tersebut.

"Dan Beliau yang mendorong makam Imam Buchori yang menjadi tempat ziarah dan sekarang dibangun kembali itu adalah jasa Bung Karno," tambah Ma'ruf Amin.

BACA JUGA:

Wapres Minta Seluruh KBRI Siaga Lindungi WNI di Luar Negeri 

Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kehormatan ke Perdana Menteri Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan, di Tashkent pada Selasa (13/6/2023), sekitar pukul 19.00 waktu setempat.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003583/agama-warga-negara-uzbekistan-dan-jumlah-pengikutnya-tpUKVuD8tL.jpg
Agama Warga Negara Uzbekistan dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/18/3001758/profil-negara-uzbekistan-lawan-timnas-indonesia-di-piala-asia-u-23-EOGOc2xWz8.jpg
Profil Negara Uzbekistan, Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/18/2946316/profil-nikita-khruschev-pemimpin-uni-soviet-yang-temukan-makam-imam-bukhari-di-uzbekistan-w054kqfHvU.jpg
Profil Nikita Khruschev, Pemimpin Uni Soviet yang Temukan Makam Imam Bukhari di Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/18/2826433/berkunjung-ke-uzbekistan-sandiaga-uno-bahas-pembangunan-prasasti-soekarno-Gao82iKjC4.jpeg
Berkunjung ke Uzbekistan, Sandiaga Uno Bahas Pembangunan Prasasti Soekarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/18/2779986/kisah-putri-seorang-diktator-habiskan-uang-sebanyak-rp3-7-triliun-untuk-beli-properti-dari-london-hingga-hong-kong-UWWQzaNEwp.jpg
Kisah Putri Seorang Diktator Habiskan Uang Sebanyak Rp3,7 Triliun untuk Beli Properti dari London hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/18/2736962/uzbekistan-konfirmasi-18-anak-meninggal-usai-minum-obat-batuk-sirup-asal-india-mengandung-zat-beracun-eilen-glikol-TFP2oOWRpz.jpg
Uzbekistan Konfirmasi 18 Anak Meninggal Usai Minum Obat Batuk Sirup Asal India, Mengandung Zat Beracun Etilen Glikol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement