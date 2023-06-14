Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Ingatkan Seluruh Prajurit Menjaga Etika Digital, Larang Sebar Berita Hoaks

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:10 WIB
Panglima TNI Ingatkan Seluruh Prajurit Menjaga Etika Digital, Larang Sebar Berita Hoaks
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, etika digital sangat penting diperhatikan prajurit TNI. Pasalnya, di dunia maya manusia bisa dengan mudah berbuat apapun, sehingga banyak yang melupakan etika dalam berkomunikasi karena tidak berhadapan langsung secara fisik.

Pesan itu disampaikan Panglima TNI saat menghadiri acara Lounching Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kepada Prajurit TNI yang dihadiri juga oleh Menkopolhukam selaku Plt Menkominfo Mahfud MD.

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya.

Dalam acara yang dilaksanakan juga secara virtual diikuti 34 Kotama TNI di seluruh Indonesia, Panglima TNI mengatakan Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergitas semua pihak. Kegiatan ini merupakan program nasional yang telah dicanangkan oleh bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sejak tahun 2021.

Panglima TNI mengatakan hampir semua prajurit TNI dan keluarganya memiliki Handphone. Penggunaannya perlu diatur dan disosialisasikan.

"Kita tahu diseluruh dunia instansi militer menganut azas kerahasiaan, ada hal yang bisa di publikasi ada yang tidak, ini harus menjadi perhatian bagi seluruh prajurit dimanapun berada," ucap Panglima TNI, dikutip Rabu (14/6/2023).

"Perlu kita tekankan kepada jajaran semuanya kita harus bisa memilah-milah apa yang harus di share apa dampak positif dan negatifnya terhadap institusi," sambungnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan ke depan dunia maya akan menjadi ajang kampanye yang bisa memacu polarisasi dan perpecahan bangsa menghadapi Pemilu 2024.

