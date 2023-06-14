Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Bareskrim Periksa Adik Dito Mahendra Terkait Kasus Senpi Ilegal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:50 WIB
Hari Ini, Bareskrim Periksa Adik Dito Mahendra Terkait Kasus Senpi Ilegal
Bareskrim Polri. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap, B, yang merupakan adik dari pengusaha Dito Mahendra, pada hari ini, Rabu (14/6/2023).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, B akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra. 

"Tanggal 14 Juni 2023, akan dilakukan pemeriksaan saudara B yang merupakan adik dari MDS alias DM," kata Ramadhan kepada awak media. 

Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal, berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023.

Dalam hal ini, Dito disangka melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kasus Dito Mahendra, Bareskrim Periksa Ketua RT hingga Baby Sitter 

Adapun Pasal itu berbunyi, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak”.

