HOME NEWS NASIONAL

Polri: Ditemukan Cukup Bukti Iptu MIP Selingkuh, Berbuat KRDT dan Asusila

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:01 WIB
Polri: Ditemukan Cukup Bukti Iptu MIP Selingkuh, Berbuat KRDT dan Asusila
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Divisi Propam Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Iptu MIP dan sejumlah pihak terkait dengan munculnya dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga adanya temuan video syur dengan seorang janda. 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, dari pemeriksaan itu, Propam Polri menemukan bukti yang kuat bahwa, Iptu MIP telah melakukan sejumlah pelanggaran. 

"Ditemukan cukup bukti bahwa Iptu MIP telah melakukan perselingkuhan, KDRT, penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita inisial AM," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Bukti kuat deretan pelanggaran Iptu MIP itu muncul setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Lalu, AHS, istri dari MIP dan R yang merupakan ibu mertua dari Iptu MIP. 

Menurut Ramadhan, pemeriksaan tersebut juga berdasarkan adanya laporan dari istri MIP yakni AHS ke Propam Polri. 

"Dugaan adanya pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang dilakukan oleh Iptu MIP yang diawali adanya laporan yang dibuat oleh saudari AHS merupakan istri dari terduga pelanggar ke Divpropam Polri," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, viral di media sosial adanya seorang polisi berinisial MIP yang diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. 

