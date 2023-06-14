Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Perang Paregreg, Pertempuran Penguasa Majapahit yang Tewaskan Ratusan Pasukan China

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:39 WIB
Kisah Perang Paregreg, Pertempuran Penguasa Majapahit yang Tewaskan Ratusan Pasukan China
Ilustrasi eduspensadotid/tangkapan layar
JAKARTA - Perang Paregreg menjadi perang saudara di Kerajaan Majapahit yang dimenangkan oleh Wikramawardhana. Konon Wikramawardhana yang memimpin keraton istana barat berhasil menguasai istana timur di bawah pimpinan Bhre Wirabhumi.

Kemenangan gemilang pun diraih sehingga keraton timur berhasil dilenyapkan kembali. Di saat bersamaan dengan peperangan itu, urusan Kaisar Cina Yung Lo tengah berkunjung ke istana timur.

Peperangan antar saudara yang disebut Perang Paregreg ini juga turut menewaskan 127 pasukan utusan Kekaisaran China. Meski pembunuhan itu tidak disengaja, Raja Kerajaan Barat merasa bersalah dan mengirim utusan kepada Kaisar untuk minta ampun, sebagaimana Prof. Slamet Muljana menuturkannya pada "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit".

Kaisar Yung Lo pun mengeluarkan maklumat yang isinya memberi peringatan kepada Raja Kerajaan Barat. Kaisar pun menjatuhkan denda sebagai ganti rugi sebanyak enam puluh ribu tael mas.

Saat itu, pada tahun 1408 Cheng Ho dikirim lagi sebagai utusan ke Jawa, Raja Kerajaan Barat menyerahkan emas sebanyak sepuluh ribu tael.

Dinyatakan bahwa jumlah itu tidak cukup. Utusan yang membawa emas itu akan ditahan. Namun ketika berita itu didengar oleh Kaisar, dikeluarkan perintah supaya Raja Kerajaan Barat itu dibebaskan dari segenap denda yang telah ditetapkan, karena Kaisar tidak bermaksud untuk memperkaya diri dengan emas rampasan dari Sang Raja.

      
