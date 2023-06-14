Gempa M4,5 Guncang Pulau Saringi NTB

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (14/6/2023).

"Gempa Mag:4.5, 14-Jun-2023 09:34:37WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat 8.39 LS-116.98 BT. Pusat gempa berada pada 4 km Barat Laut Pulau Saringi.

Kedalaman 10 Kilometer. Disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, demikian tulis BMKG.

(Arief Setyadi )