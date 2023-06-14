Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potensi Gelombang Tinggi 4 Meter, BMKG Ingatkan Aktivitas Pelayaran Waspada

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:08 WIB
Potensi Gelombang Tinggi 4 Meter, BMKG Ingatkan Aktivitas Pelayaran Waspada
Gelombang tinggi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 14 - 15 Juni 2023. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai hingga empat meter.

Berdasarkan analisa BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Selatan - Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 3 - 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 5 - 20 knot. 

 BACA JUGA:

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten - Jawa Barat dan Samudra Hindia Selatan Jawa Barat," tulis keterangan BMKG, Rabu (14/6/2023).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh, perairan selatan P. Sumba, perairan P. Sabu - Kupang - P. Rotte, Laut Sawu, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba, Selat Karimata, perairan P. Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur - P. Madura.

 BACA JUGA:

Selanjutnya perairan selatan Kalimantan, perairan Kotabaru, Selat Makassar bagian selatan, Selat Lombok bagian utara, Laut Sumbawa, Laut Flores, perairan Baubau - Wakatobi, perairan Manui - Kendari, Teluk Tolo, perairan selatan Kep. Banggai - Kep. Sula, Laut Banda, perairan P. Buru - P. Ambon - P. Seram, Laut Seram, perairan Fakfak - Kaimana, perairan Agats - Amamapare, perairan Kep. Sermata - Kep. Tanimbar, perairan Kep. Kai - Kep. Aru, Laut Arafuru, Teluk Yos Sudarso dan Samudra Pasifik Utara Biak.

Pada gelombang yang lebih tinggi yaitu 2.5 - 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat P. Simeulue - Kep. Mentawai, perairan Bengkulu - barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten - Jawa Timur, perairan selatan Bali - Sumbawa, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, perairan selatan P. Sumba, Samudra Hindia Selatan Banten - NTB.

"Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran," lanjut laporan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192562//angin_puting_beliung-lar1_large.jpg
BMKG Beberkan Fenomena Puting Beliung Lempar Puing Pesawat ke Rumah Warga Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192555//banjir_rob_di_jakarta-7QrR_large.jpg
BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192548//gelombang_tinggi-cpM0_large.jpg
BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia pada Akhir dan Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192522//cuaca_ekstream-8Q3M_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Waspada Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475//hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192341//cuaca_di_jabodetabek-Nn34_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan Lebat pada Siang dan Sore Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement